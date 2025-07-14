Сельское хозяйство - одна из приоритетных и ключевых отраслей в экономике Казахстана. Ей уделяют особое внимание. Какие решения приняло Правительство по итогам первых шести месяцев - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Борьба с саранчой находится на особом контроле как со стороны руководства министерства, так и Правительства.

Еще в январе Олжас Бектенов поручил направить 70 млрд тенге из выделенных 100 млрд на авансирование весенне-полевых работ 671 сельхозпроизводителя.

В мае глава правительства также поручил усилить меры по борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях, где в тот момент фиксировалось распространение личинок стадных саранчовых вредителей.

В это же время было принято решение о выделении средств на закуп дронов для мониторинга посевных площадей. По данным министерства, использование беспилотных летательных аппаратов позволяет быстро и точно выявлять очаги распространения саранчи, в том числе в труднодоступных районах. Дроны снижают затраты и риски, обеспечивая оперативный сбор данных для построения карт и прогнозирования миграции вредителей.

Уже в конце мая в Жамбылской области завершили химическую обработку против марокканской саранчи, а в Туркестанской области работы находились на финальной стадии.

В июне свыше 90% пораженных площадей было обработано.

А в июле министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве, отвечая на вопрос журналиста BAQ.KZ, сообщил, что саранча не нанесла вреда посевам.

Субсидии фермерам

В феврале Олжас Бектенов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом "Байтерек" принять меры по оптимизации и упрощению процедур кредитования и субсидирования, на сложность которых часто жалуются фермеры.

Министерству необходимо направлять льготное кредитование в первую очередь на поддержку эффективных и добросовестных аграриев, а акиматы должны постоянно контролировать целевое использование выделяемых средств, считают в правительстве.

К началу массовых посевных работ уровень технической готовности сельхозтехники должен был достичь 100%.

В марте Правительство выделило более 48 млрд тенге на субсидирование удобрений. Соответствующее постановление подписал Олжас Бектенов.

Документ предусматривал перечисление средств акиматам Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей в виде целевых текущих трансфертов для субсидирования стоимости удобрений.

В апреле финансирование по льготному лизингу сельхозтехники было увеличено до 200 млрд тенге - это на 80 млрд больше, чем в прошлом году, когда объем господдержки составлял 120 млрд тенге.

Кроме того, были улучшены условия лизинга. Если раньше ставка составляла 23%, а получение субсидий на процентную ставку могло занимать месяцы, то теперь аграрии могут использовать приобретаемую технику в качестве залога, а инвестиционные субсидии направлять на уплату 30% первоначального взноса.

Кадры

2025 год объявлен Годом профессии. Для того, чтобы привлечь новые кадры в рабочие профессии Правительство объявило о запуске новой жилищной программы для технических специалистов "Наурыз жұмыскер".

Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. Прием заявок стартовал 17 марта.

Содействие в решении жилищных вопросов даст серьезный стимул обучаться на рабочие специальности, считают в Правительстве.

Также министерству просвещения совместно с акиматами было поручено на основе опыта Павлодарской области создать профильные "Альянсы колледжей и предприятий".

Кроме того, квалификации, разработанные в рамках проекта "Атлас новых профессий" в Павлодарской области, должны быть включены в Классификатор специальностей технического и профессионального, послесреднего образования - чтобы выпускники получали дипломы по итогам обучения.

Стабилизация цен

В начале 2025 года на фоне высокого спроса со стороны соседних стран, особенно Узбекистана, и роста экспортных цен, экспорт картофеля из Казахстана увеличился в 1,5 раза с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн.

Ажиотажный спрос отразился на внутреннем рынке, и в этой связи было принято решение ограничить вывоз картофеля в третьи страны на срок 6 месяцев.

Эта мера не распространяется на экспорт в страны ЕАЭС, но поставки в этом направлении находились под особым контролем.

Цель принятых мер - стабилизировать цены на внутреннем рынке, не допустить их необоснованного роста и пресечь спекулятивные действия участников рынка.

Для стабилизации цен на овощную группу товаров в регионах продолжалось разбронирование запасов из стабфондов. Из общего объема сформированных запасов в 156,9 тысяч тонн было реализовано 45,4 тыс. тонн овощей.

Посевная кампания

Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области остаются основными зерносеющими регионами Казахстана. Акмолинская область почти на три недели раньше срока завершила посевную, увеличив площади до 5,5 млн га. Подготовка шла с зимы: снегозадержание, влагозадержание и обработка более двух млн га почвы. Господдержка помогла аграриям - кредиты свыше 100 млрд тенге и льготное дизтопливо.

В Костанайской области было засеяно более 5 млн га. Продолжается обновление техники -по льготному лизингу закупаются сотни единиц новой сельхозтехники.

Благоприятные погодные условия позволили Северо-Казахстанской области одной из первых начать посевную кампанию. В этом году посевные площади составляют 4,4 млн га, из них 3,3 млн га занимают зерновые, значительно выросли посевы масличных. Все работы проходят в срок: аграрии обеспечены семенами, удобрениями, техникой и льготным дизтопливом. По программам "Кең Дала" выделено более 90 млрд тенге, дополнительно привлекли средства на обновление техники и форвардные закупки.