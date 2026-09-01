Сатыбалды Даулеталин: сильная страна начинается с сильного человека

Представитель Федерации профсоюзов РК, член Конституционной комиссии Сатыбалды Даулеталин прокомментировал выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Курултая первого созыва. По его оценке, речь шла гораздо шире работы нового законодательного органа и затронула то, какой должна стать страна на следующем этапе развития, передает BAQ.KZ.

«Сегодня принял участие в открытии первой сессии Курултая (Парламента) первого созыва. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева было не только о начале работы нового законодательного органа. По сути, это был разговор о том, какой должна стать страна на новом этапе своего развития. Мир быстро меняется. Растет напряженность между государствами, идет технологическая гонка, искусственный интеллект меняет экономику и привычный уклад жизни. В этих условиях, как подчеркнул Президент, шанс на успех получат государства, которые смогут укрепить свой суверенитет, развивать экономику, науку и, что особенно важно, человеческий потенциал. Мне кажется, это один из главных посылов сегодняшнего выступления. Сильная страна начинается с сильного человека».

Труд как основа перемен

Отдельно Даулеталин выделил тему труда, рабочих мест и роли человека в экономических преобразованиях.

«Именно поэтому Президент говорил об индустриализации, новых производствах и тысячах рабочих мест, обновлении энергетической, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры. Говорил о науке, цифровых технологиях, искусственном интеллекте. Но в центре всех этих преобразований в конечном счете находится человек. Особенно важными считаю слова Президента о необходимости объяснять молодежи абсолютную ценность труда и самодисциплины. Это вопрос не только экономики. Это вопрос того, какое общество мы строим. Нельзя построить сильную страну там, где успех связывают только с быстрыми деньгами, известностью или красивыми словами. Страну двигают вперед люди, которые умеют работать, создавать, брать на себя ответственность и доводить дело до результата. Президент очень точно сформулировал эту мысль: созидание и труд - вот что приведет нас к успехам. Для меня, как для профсоюзного лидера, в этих словах есть еще один важный смысл. Если мы утверждаем ценность труда, значит должны ценить и самого человека труда. Уважение к труду начинается с уважения к тому, кто трудится. И здесь у профсоюзов своя ответственность. Не только защищать права работников, когда возникает проблема, но и добиваться того, чтобы голос человека труда был услышан при принятии решений о будущем экономики, новых технологиях и трудовых отношениях».

«Меньше пустых слов, больше дела»

По словам Даулеталина, в выступлении Президента отдельное место заняли общественное сознание, знания, ответственность и задачи нового Курултая.