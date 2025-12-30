Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по портовому городу Эль-Мукалла на юге Йемена, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом во вторник, 30 декабря, сообщило саудовское государственное информационное агентство со ссылкой на заявление коалиции.

Согласно сообщению, удары стали ответом на поставки вооружений силам сепаратистов из Южный переходный совет, которые, по утверждению военных, были осуществлены двумя судами из Объединенных Арабских Эмиратов. Коалиция заявила, что расценивает эти поставки как нарушение действующего перемирия и резолюций Совета Безопасности ООН. Информации о пострадавших в результате удара не поступало.

Южный переходный совет контролирует значительную часть юга Йемена и выступает за создание независимого государства Южный Йемен, существовавшего в период с 1967 по 1990 год. Сепаратисты получают поддержку со стороны ОАЭ, тогда как Саудовская Аравия традиционно ориентируется на борьбу с проиранскими повстанцами-хуситами, контролирующими север страны.

Как отмечает агентство AP, удар по Эль-Мукалле свидетельствует о новом витке напряженности между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые, несмотря на участие в одной коалиции, поддерживают разные силы в йеменском конфликте. В декабре формирования Южного переходного совета перешли в наступление, установили контроль над двумя провинциями на юге страны и заявили о готовности начать военную операцию против хуситов.

Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года. За это время страна фактически оказалась разделена между тремя центрами силы: север и запад, включая столицу Сану, контролируют хуситы; юг находится под контролем Южного переходного совета; остальные территории управляются Советом президентского руководства, представляющим международно признанные власти и ориентированным на поддержку Саудовской Аравии.