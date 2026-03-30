Саудовская Аравия вывела на полную мощность свой пустынный нефтепровод, что позволяет стране меньше зависеть от Ормузского пролива, который сейчас блокирует Иран, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

По данным агентства Bloomberg, через восточно-западный трубопровод, известный как «Petroline», прокачивается около 7 миллионов баррелей нефти в день. Это примерно столько, сколько нужно для стабильного снабжения ключевых рынков.

Трубопровод длиной около 1200 километров соединяет месторождения на побережье Персидского залива с портом Янбу на Красном море. Эксперты называют его «важнейшим маршрутом для обхода Ормуза».

Глава Aramco Амин Нассер ещё в начале марта говорил, что трубопровод скоро будет полностью загружен. Сейчас компания держит комментарии по этому поводу при себе.

Саудиты построили «Petroline» ещё в 1981 году на случай кризисов, таких как война Ирана и Ирака. Позже, с 2008 по 2012 год, Объединённые Арабские Эмираты построили свой трубопровод Abu Dhabi Crude Oil Pipeline. Но он может лишь частично заменить маршрут через Ормузский пролив, поэтому не является полноценной альтернативой.

Есть и риск: инфраструктура трубопроводов уязвима. Ранее «Petroline» уже подвергался атакам дронов, и возможность новых инцидентов остаётся.