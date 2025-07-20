На трассе Астана - Петропавловск произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель сбил пешехода и покинул место происшествия, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел вечером 18 июля. Примерно в 22:00 в полицию района Биржан сал поступило сообщение от очевидцев о том, что на 179-м километре автодороги неизвестный водитель совершил наезд на мужчину и скрылся. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Для поиска нарушителя информацию оперативно передали патрульным экипажам. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль Hyundai Sonata с характерными повреждениями - был деформирован передний бампер и разбито боковое зеркало. За рулем находился 24-летний житель региона. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.