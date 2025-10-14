Сбор урожая усилил динамику сельхозпроизводства в Казахстане
Северо-Казахстанская область среди лидеров по темпам развития сельского хозяйства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сельское хозяйство Казахстана вошло в фазу сезонного роста: валовой выпуск отрасли увеличился на 4,4%, а растениеводство — на 5,2%. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.
"Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 4,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-августом. Заметный рост обусловлен высокими темпами уборки зерновых культур, в результате чего рост в растениеводстве составил 5,2%", — сказал Амрин.
Наибольший рост в целом по отрасли показали Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области.
"По всем 7 основным показателям рост отмечается в 11 регионах. В Атырауской области, областях Ұлытау, Абай и г. Шымкент по 3 показателям имеется падение", — отметил он.
В заключение Азамат Амрин обозначил ключевые задачи для Правительства и акиматов: усиление контроля за освоением бюджетных средств на инфраструктуру и машиностроение, продолжение финансирования через "Байтерек", завершение инвестиционных проектов и сбор урожая в полном объеме.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео
- Китай обвинил Трампа в "двойных стандартах" после объявления новых пошлин