Сельское хозяйство Казахстана вошло в фазу сезонного роста: валовой выпуск отрасли увеличился на 4,4%, а растениеводство — на 5,2%. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 4,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-августом. Заметный рост обусловлен высокими темпами уборки зерновых культур, в результате чего рост в растениеводстве составил 5,2%", — сказал Амрин.

Наибольший рост в целом по отрасли показали Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области.

"По всем 7 основным показателям рост отмечается в 11 регионах. В Атырауской области, областях Ұлытау, Абай и г. Шымкент по 3 показателям имеется падение", — отметил он.

В заключение Азамат Амрин обозначил ключевые задачи для Правительства и акиматов: усиление контроля за освоением бюджетных средств на инфраструктуру и машиностроение, продолжение финансирования через "Байтерек", завершение инвестиционных проектов и сбор урожая в полном объеме.