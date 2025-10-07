Сборная Казахстана по футболу близка к назначению главного тренера из Европы
Детали контракта и условия сотрудничества пока не раскрываются.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Федерация футбола Казахстана, занимающаяся поиском нового наставника после отставки Али Алиева, близка к решению кадрового вопроса, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Как сообщает польский журналист Матеуш Борек, экс-главный тренер сборной Польши Михал Пробеж достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с казахстанской стороной.
По данным источника, официальное объявление о назначении может состояться уже в ближайшие дни. Детали контракта и условия сотрудничества пока не раскрываются.
Пробеж возглавлял национальную команду Польши с 2023 по 2025 год и покинул пост после конфликта с капитаном Робертом Левандовским. Ранее кандидатуры шведского специалиста Янне Андерссона и итальянца Массимо Карреры рассматривались Казахстанской федерацией, однако переговоры с ними не увенчались успехом.
Самое читаемое
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Путин пригрозил США разрывом отношений из-за поставок ракет Tomahawk Украине
- Резонансное дело в Караганде: полицейский, найденный с мёртвой девушкой, вышел из комы