Федерация футбола Казахстана, занимающаяся поиском нового наставника после отставки Али Алиева, близка к решению кадрового вопроса, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Как сообщает польский журналист Матеуш Борек, экс-главный тренер сборной Польши Михал Пробеж достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с казахстанской стороной.

По данным источника, официальное объявление о назначении может состояться уже в ближайшие дни. Детали контракта и условия сотрудничества пока не раскрываются.

Пробеж возглавлял национальную команду Польши с 2023 по 2025 год и покинул пост после конфликта с капитаном Робертом Левандовским. Ранее кандидатуры шведского специалиста Янне Андерссона и итальянца Массимо Карреры рассматривались Казахстанской федерацией, однако переговоры с ними не увенчались успехом.