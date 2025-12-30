Сборная Казахстана на зимней Олимпиаде выступит в 10 дисциплинах
Сегодня, 11:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
81Фото: пресс-служба правительства РК
Сборная Казахстана на XXV зимних Олимпийских играх выступит в 10 дисциплинах, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.
"Национальная команда будет состязаться за 58 комплектов медалей в 10 спортивных дисциплинах.
Среди них биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика", - сказал министр.
Казахстан на по прогнозам представят 35 спортсменов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3000 спортсменов из 93 стран.Всего будет разыграно 116 комплектов наград.
Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- НДС по новым правилам: ставки, льготы и необлагаемые операции с 2026 года
- Россия планирует поставлять газ на северо-восток Казахстана
- Переговоры во Флориде: о чём договорились Трамп и Зеленский
- В Астане возле ночного клуба зарезали 18-летнего парня