Сборная Казахстана на XXV зимних Олимпийских играх выступит в 10 дисциплинах, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает BAQ.KZ.

"Национальная команда будет состязаться за 58 комплектов медалей в 10 спортивных дисциплинах. Среди них биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика", - сказал министр.

Казахстан на по прогнозам представят 35 спортсменов. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3000 спортсменов из 93 стран.Всего будет разыграно 116 комплектов наград.

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.