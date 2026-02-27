Сборная Казахстана по фехтованию завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата Азии в Джакарте (Индонезия), передает BAQ.KZ.

На третью ступень пьедестала поднялись шпажисты в командных соревнованиях.

Казахстан в этой дисциплине представили Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов, Яков Федотов, Нариман Уалихан.

По ходу турнира наши шпажисты выиграли у Новой Зеландии (45:31), Узбекистана (44:33). В полуфинале наша команда уступила Гонконгу (37:45), заняв итоговое третье место.