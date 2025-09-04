  • 4 Сентября, 21:46

Сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0

Шанс на чемпионат мира-2026 потерян.

В Астане национальная сборная Казахстана проиграла Уэльсу со счётом 0:1 и окончательно утратила шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026, передаёт BAQ.KZ.

Единственный гол в матче забил Киффер Мур. Несмотря на несколько опасных моментов, казахстанцы не сумели реализовать свои шансы, дважды попав в перекладину.

После этого поражения команда Али Алиева осталась с тремя очками и не может претендовать на плей-офф.

