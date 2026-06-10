Сборная Казахстана по футболу уступила Венгрии, оставшись в меньшинстве
Поражение от Венгрии стало третьей неудачей казахстанских футбольных команд за последние два дня.
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Национальная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против Венгрии, который состоялся в Дебрецене. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Казахстанцы удачно начали игру и вышли вперед уже на 9-й минуте. После подачи с углового Сергей Малый точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника.
Однако ключевым моментом матча стало удаление Максима Самородова. После того как казахстанская команда осталась вдесятером, инициатива полностью перешла к венгерским футболистам. Хозяева сумели трижды поразить ворота сборной Казахстана и добились волевой победы — 3:1.
Поражение от Венгрии стало третьей неудачей казахстанских футбольных команд за последние два дня. Ранее молодежная сборная уступила Беларуси, а юношеская команда проиграла сверстникам из Греции.
Следующий официальный матч национальная сборная Казахстана проведет в рамках Лиги наций. Старт турнира для казахстанцев намечен на 26 сентября, когда команда встретится со сборной Фарерских островов.
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