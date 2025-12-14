Сборная Казахстана по хоккею крупно уступила команде "Россия 25"
В Новосибирске проходит Кубок Первого канала.
Сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч на Кубке Первого канала. В последней игре турнира казахстанская команда встретилась со сборной "Россия 25" и потерпела крупное поражение, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Встреча завершилась со счётом 0:9. Хозяева льда уверенно контролировали ход игры на протяжении всех трёх периодов, забросив три шайбы в первом, две — во втором и ещё четыре — в заключительном отрезке матча.
Кубок Первого канала
Казахстан — "Россия 25" — 0:9 (0:3, 0:2, 0:4)
Это поражение стало вторым для сборной Казахстана на турнире. Ранее команда уступила сборной Беларуси со счётом 1:4.
По итогам соревнований казахстанская команда завершила Кубок Первого канала на последнем месте, не набрав ни одного очка.
