  • 13 Октября, 00:10

Сборная Казахстана провела тренировку в Скопье перед матчем с Северной Македонией

Вчера, 23:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Зарина Козова Вчера, 23:52
Вчера, 23:52
39
Фото: Зарина Козова

Футбольная сборная Казахстана провела предыгровую тренировку в Скопье накануне матча с Северной Македонией в рамках отбора на чемпионат мира-2026, сообщает корреспондент BAQ.KZ. Игра состоится в ночь с 13 на 14 октября. Ранее казахстанцы уверенно обыграли Лихтенштейн — 4:0, тогда как македонцы сыграли вничью с Бельгией — 0:0.

Северная Македония возглавляет группу J, набрав 12 очков. Казахстан находится на пятом месте с шестью. Первый матч между командами в Астане завершился минимальной победой гостей.

Самое читаемое

Наверх