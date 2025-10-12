Футбольная сборная Казахстана провела предыгровую тренировку в Скопье накануне матча с Северной Македонией в рамках отбора на чемпионат мира-2026, сообщает корреспондент BAQ.KZ. Игра состоится в ночь с 13 на 14 октября. Ранее казахстанцы уверенно обыграли Лихтенштейн — 4:0, тогда как македонцы сыграли вничью с Бельгией — 0:0.

Северная Македония возглавляет группу J, набрав 12 очков. Казахстан находится на пятом месте с шестью. Первый матч между командами в Астане завершился минимальной победой гостей.