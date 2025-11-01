Сборная Казахстана завершила ЮАИ-2025 с 93 медалями
На Играх в Манаме казахстанцы установили несколько мировых рекордов.
Сборная Казахстана успешно завершила выступление на III Юношеских Азиатских играх, проходивших с 22 по 31 октября в Манаме (Бахрейн). По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 93 медали - 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых, и заняли третье место в общекомандном зачёте, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Лидером турнира стала сборная Китая (147 медалей), на втором месте - Узбекистан (81 медаль).
Казахстанцы соревновались более чем в 20 видах спорта и отличились не только количеством наград, но и рекордными достижениями.
Тяжелоатлет Алихан Аскербай обновил юношеские мировые, азиатские и азиатские игровые рекорды в рывке и толчке. Также выдающиеся результаты показали легкоатлет Максим Сажнев, пловец Александр Румынский и штангист Нуржан Жумабай, установив новые рекорды Юношеских Азиатских игр.
Наибольшее количество золотых наград казахстанцы завоевали в боксе (5), дзюдо (4) и тяжёлой атлетике (3).
Итог выступления стал лучшим в истории Казахстана на Юношеских Азиатских играх. Для сравнения: в 2009 году в Сингапуре казахстанская команда завоевала 14 медалей (8-е место), а в 2013 году в Нанкине - 13 (13-е место).
