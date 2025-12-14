Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира-2025 по боксу, который прошёл в Дубае, завоевав шесть медалей различного достоинства, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

На мировом первенстве казахстанскую команду представляли 13 боксёров. Несмотря на то что ряд спортсменов остались без наград, сборной удалось добиться заметного результата и подняться на пьедестал в нескольких весовых категориях.

Золотые медали чемпионата мира выиграли Сакен Бибосынов (до 54 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 71 кг). Серебряным призёром стал Сабыржан Аккалыков (до 75 кг). Бронзовые награды завоевали Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг).

Без медалей турнир завершили Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг).

Таким образом, итог выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2025 по боксу — шесть медалей, в том числе три золотые.