Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на ЧМ-2025 по боксу в Дубае
Это заметный результат для сборной страны.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира-2025 по боксу, который прошёл в Дубае, завоевав шесть медалей различного достоинства, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
На мировом первенстве казахстанскую команду представляли 13 боксёров. Несмотря на то что ряд спортсменов остались без наград, сборной удалось добиться заметного результата и подняться на пьедестал в нескольких весовых категориях.
Золотые медали чемпионата мира выиграли Сакен Бибосынов (до 54 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 71 кг). Серебряным призёром стал Сабыржан Аккалыков (до 75 кг). Бронзовые награды завоевали Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг).
Без медалей турнир завершили Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг).
Таким образом, итог выступления сборной Казахстана на чемпионате мира-2025 по боксу — шесть медалей, в том числе три золотые.
Самое читаемое
- 170 электронных сигарет изъяли полицейские в ходе рейда в Караганде
- Тысячи кур сбежали после аварии грузовика в немецком Кведлинбурге
- Иран арестовал Нобелевскую лауреатку, борца за права женщин Наргиз Мохаммади
- Трагедия в Карагандинской области: взрыв в кафе унес жизни двух человек
- Генпрокуратура страны презентовала цифровые инструменты для прогнозирования преступности