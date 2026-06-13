Сборная США с крупной победы начала домашний чемпионат мира

Сборная США по футболу уверенно стартовала на чемпионате мира 2026 года, обыграв Сборная Парагвая по футболу в матче первого тура группового этапа.

По информации Championat, Встреча группы D, прошедшая на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев турнира.

Американцы открыли счет уже на седьмой минуте после автогола полузащитника парагвайской команды Дамьяна Бобадильи. Затем инициативу перехватил нападающий Фоларин Балогун, который дважды поразил ворота соперника и обеспечил своей сборной комфортное преимущество к перерыву — 3:0.

Во втором тайме парагвайцам удалось сократить отставание благодаря голу Маурисио на 73-й минуте. Однако развить успех команда не смогла. В компенсированное время Джованни Рейна поставил точку в матче, забив четвертый мяч американцев.

Таким образом, сборная США набрала первые три очка и успешно начала выступление на домашнем мировом первенстве.