Сборная Уэльса огласила состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2026
Матч состоится 4 сентября в Астане.
Главный тренер национальной команды Уэльса объявил список футболистов, которые выйдут на игру против Казахстана в рамках квалификации чемпионата мира-2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В расширенную заявку вошли 26 игроков:
Вратари: Дэнни Уорд ("Лестер"), Карл Дарлоу ("Лидс"), Адам Дэвис ("Шеффилд Юнайтед").
Защитники: Бен Дэвис ("Тоттенхэм"), Джо Родон ("Лидс"), Крис Мефам ("Сандерленд"), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Неко Уильямс ("Ноттингем Форест"), Джей Дасилва ("Ковентри"), Ронан Кпакио, Дилан Лоулор (оба — "Кардифф Сити").
Полузащитники: Джош Шиэн ("Болтон"), Джордан Джеймс ("Ренн"), Кай Эндрюс ("Мазервелл"), Сорба Томас ("Нант"), Дэвид Брукс ("Борнмут"), Чарли Крю ("Лидс"), Харри Уилсон ("Фулхэм").
Нападающие: Киффер Мур ("Шеффилд Юнайтед"), Бреннан Джонсон ("Тоттенхэм"), Дэниел Джеймс ("Лидс"), Лиам Каллен ("Суонси"), Нейтан Бродхед ("Ипсвич Таун"), Марк Харрис ("Оксфорд Юнайтед"), Луис Кумас ("Сток Сити").
