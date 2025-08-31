Главный тренер национальной команды Уэльса объявил список футболистов, которые выйдут на игру против Казахстана в рамках квалификации чемпионата мира-2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В расширенную заявку вошли 26 игроков:

Вратари: Дэнни Уорд ("Лестер"), Карл Дарлоу ("Лидс"), Адам Дэвис ("Шеффилд Юнайтед").

Защитники: Бен Дэвис ("Тоттенхэм"), Джо Родон ("Лидс"), Крис Мефам ("Сандерленд"), Бенджамин Кабанго ("Суонси"), Неко Уильямс ("Ноттингем Форест"), Джей Дасилва ("Ковентри"), Ронан Кпакио, Дилан Лоулор (оба — "Кардифф Сити").

Полузащитники: Джош Шиэн ("Болтон"), Джордан Джеймс ("Ренн"), Кай Эндрюс ("Мазервелл"), Сорба Томас ("Нант"), Дэвид Брукс ("Борнмут"), Чарли Крю ("Лидс"), Харри Уилсон ("Фулхэм").

Нападающие: Киффер Мур ("Шеффилд Юнайтед"), Бреннан Джонсон ("Тоттенхэм"), Дэниел Джеймс ("Лидс"), Лиам Каллен ("Суонси"), Нейтан Бродхед ("Ипсвич Таун"), Марк Харрис ("Оксфорд Юнайтед"), Луис Кумас ("Сток Сити").

Матч Казахстан - Уэльс состоится 4 сентября в Астане.