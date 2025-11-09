В Акмолинской области завершился XII Республиканский конкурс искусства "Ақберен", объединивший талантливых школьников со всех регионов Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

"Ақберен" — традиционный проект, направленный на воспитание национального духа, патриотизма, любви к словесному искусству и уважения к культурным традициям страны.

В этом году конкурс проходил в три этапа: районный, региональный и республиканский. В первом туре приняли участие 10 484 школьника, из которых 128 лучших вышли в финал и представили свои области на республиканском уровне.

Конкурсные выступления оценивались по нескольким направлениям — ораторское и интеллектуальное мастерство, художественное чтение, написание эссе, исполнение на национальных музыкальных инструментах и айтыс. В течение трёх дней участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные учёные, деятели культуры и искусства Казахстана.

Победители и призёры были награждены дипломами I, II и III степени Министерства просвещения Республики Казахстан, грамотами Республиканского научно-практического центра "Дарын" и ценными призами. По итогам конкурса 12 участников заняли первые места, 18 — вторые, 29 — третьи. Ещё 18 конкурсантов были отмечены грамотами.

В командном зачёте третье место и кубок "Ақберен–2025" завоевали команды Туркестанской области и города Алматы. Второе место присуждено команде Республиканской специализированной школы-интерната имени Абая. Главный приз и звание лучшей команды конкурса получила сборная Жамбылской области.