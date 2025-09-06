Национальная сборная Казахстана прибыла в Бельгию, где проведет отборочный матч чемпионата мира-2026, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В аэропорту Брюсселя футболистов встретили представители посольства Казахстана и группа болельщиков. Они устроили яркую встречу с национальными флагами и выступлением домбристов, создав особую атмосферу для игроков.

"В Брюсселе нас приветствовали болельщики и представители посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия", — отметили в публикации КФФ в Instagram.