  • 6 Сентября, 10:48

Сборную Казахстана по футболу в Брюсселе встретили с домброй и флагами

Видео встречи опубликовано на официальных страницах в социальных сетях федерации.

Сегодня, 10:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
49
Фото: Скриншот видео

Национальная сборная Казахстана прибыла в Бельгию, где проведет отборочный матч чемпионата мира-2026, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В аэропорту Брюсселя футболистов встретили представители посольства Казахстана и группа болельщиков. Они устроили яркую встречу с национальными флагами и выступлением домбристов, создав особую атмосферу для игроков.

"В Брюсселе нас приветствовали болельщики и представители посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия", — отметили в публикации КФФ в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Самое читаемое

Наверх