Сборную Казахстана по футболу в Брюсселе встретили с домброй и флагами
Видео встречи опубликовано на официальных страницах в социальных сетях федерации.
Сегодня, 10:36
Национальная сборная Казахстана прибыла в Бельгию, где проведет отборочный матч чемпионата мира-2026, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В аэропорту Брюсселя футболистов встретили представители посольства Казахстана и группа болельщиков. Они устроили яркую встречу с национальными флагами и выступлением домбристов, создав особую атмосферу для игроков.
"В Брюсселе нас приветствовали болельщики и представители посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия", — отметили в публикации КФФ в Instagram.
