На заседании Сената парламента Казахстана депутат Нурия Ниязова подняла вопрос о контроле эффективности так называемых парафискальных платежей - сборов, которые взимаются не государственными, а частными и квазигосударственными организациями, передаёт BAQ.KZ.

Сенатор напомнила, что речь идёт о значительных суммах: плата за пользование автомобильными дорогами начисляется "КазАвтоЖол", выдача сертификатов о происхождении товара - "Атамекен", утильсбор - компанией "Жасыл Даму".

"Только АО "КазАвтоЖол" за пользование автомобильными дорогами начислило 52,9 млрд тенге в 2024 году, а за 10 месяцев текущего года этот показатель достиг 79 млрд тенге. Рассматривается ли вопрос о передаче этих средств в государственный бюджет?" — спросила Ниязова.

Исполняющий обязанности министра финансов Абзал Бейсенбекулы пояснил, что учёт этих поступлений ведётся регулярно.

"Мы всегда это учитываем, даже при формировании бюджета на предстоящий период мы учитывали все эти поступления, включая организации, которые взымают парафискальные платежи. С введением нового Бюджетного кодекса с 2026 года мы уже имеем обязательство ежегодно анализировать эти платежи совместно с Министерством национальной экономики. Это позволит принимать решения о целесообразности их сохранения, упразднения или передачи в бюджет, исходя из эффективности, прозрачности и интересов государства", — отметил министр.

По его словам, системный анализ парафискальных платежей позволит более эффективно планировать расходы бюджета и контролировать использование этих средств.