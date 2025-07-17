История обычного авиаперелёта обернулась для жительницы Шымкента судебной эпопеей с моральным послевкусием, передает BAQ.KZ. В ноябре прошлого года она вылетела чартерным рейсом авиакомпании "SCAT" по маршруту Алматы – Фукуок (Вьетнам). По прибытии в аэропорт назначения пассажирка обнаружила, что её багаж не доставлен. В тот же день она обратилась в отдел розыска багажа. Чемоданы были найдены и переданы ей лишь 15 ноября — с опозданием на два дня.

Считая, что авиакомпания нарушила условия перевозки, девушка обратилась в межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента. В иске она указала, что просит взыскать с авиаперевозчика неустойку за просрочку доставки багажа в размере 56 127 тенге, а также компенсацию морального вреда — 500 000 тенге.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. В части материальных требований суд признал факт просрочки доставки багажа подтверждённым и взыскал с ответчика неустойку, но в уменьшенном размере — 28 064 тенге. В части компенсации морального вреда суд отказал, указав на отсутствие доказательств нравственных страданий.

Пассажирка подала апелляционную жалобу. Городской суд Шымкента признал, что отказ в компенсации морального вреда был необоснованным.

Коллегия при определении размера компенсации морального вреда учитывает субъективную оценку истцом тяжести причиненных ей нравственных и физических страданий, то есть факты, что истец после прилета в город Фукуок была вынужден предпринимать меры по поиску своего багажа, подавать заявления, те чувства которые она испытала: бессилие, отчаяние, унижение, раздражение, подавленность, беспокойство и переживание, - говорится в решении апелляционного суда.

В итоге суд апелляционной инстанции постановил взыскать с ТОО "Авиакомпания SCAT" в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 100 000 тенге. Также суд взыскал с ответчика 1 966 тенге расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступило в законную силу.