Щучинск и Бурабай получат 1,4 млрд тенге на обновление коммунальной инфраструктуры
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В Акмолинской области стартуют сразу несколько проектов по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. На эти цели направят 1,4 млрд тенге из средств Специального государственного фонда.
Работы пройдут в Бурабайском районе и Щучинске. Всего планируется реализовать четыре проекта.
Одно из направлений – модернизация водопроводных сетей, которые обеспечивают водой детские оздоровительные центры возле озера Катарколь. После обновления инфраструктуры коммунальные системы смогут стабильнее работать в период летнего сезона, когда нагрузка на них значительно возрастает.
Основной объем работ придется на Щучинск. Здесь обновят магистральные водопроводные сети, отремонтируют объекты водоотведения и проложат новые внутриквартальные канализационные сети.
Ожидается, что после завершения работ удастся сократить количество аварий на инженерных сетях, а также подключить к централизованным коммуникациям новые жилые дома, социальные учреждения и туристические объекты.
По данным властей, с 2024 года за счет средств Специального государственного фонда по стране уже профинансировано более 500 социальных проектов, значительная часть которых связана с модернизацией систем водоснабжения и другой коммунальной инфраструктуры.
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