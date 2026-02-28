26 февраля в «Центр плова» в городе Щучинск прогремел взрыв газовоздушной смеси. В результате чего погибли семь человек, более 20 получили травмы. Люди выбегали в панике, стены соседних домов дрожали от ударной волны. Город замер.

На второй день своего пребывания в городе корреспондент BAQ.KZ побывал на месте того самого излюбленного жителями кафе. Разрушения все еще впечатляют. Пожар локализован, но запах гари висит над улицей. Пожарные и полицейские продолжают дежурить на территории. А город уже собирает память о погибших.



Разрушенное кафе. Черные обугленные стены и выбитые окна словно хранят следы взрыва. Каждая трещина на стенах напоминает о страхе, что пережили люди.



Детская игровая зона. Вчера здесь смех детей, сегодня — обугленные конструкции и тишина.



Цветы и мягкие игрушки у входа. Люди складывают их вместе, словно создают стену памяти. Эти маленькие игрушки говорят людям о больших потерях.



Следственная группа и пожарные среди завалов. Каждая деталь проверяется, чтобы понять причины взрыва. Работа точная и осторожная, каждое движение – шаг к правде.



Общий вид разрушений. Территория оцеплена, работы продолжаются. Но память и скорбь – главное, что чувствует каждый, кто сегодня проходит мимо.