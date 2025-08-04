В Казахстане власти намерены навести порядок в тарифной политике агрегаторов такси. Такое поручение дал Межведомственный совет по защите прав потребителей в ходе ежегодного заседания, прошедшего в Министерстве торговли и интеграции РК, передаёт BAQ.KZ.

По данным Комитета по защите прав потребителей, число обращений казахстанцев в сфере транспортных услуг, включая такси, за последние годы значительно возросло. Граждане всё чаще жалуются на непрозрачное ценообразование, резкие скачки стоимости поездок и отсутствие адекватной обратной связи со службой поддержки агрегаторов.

В ответ на это Министерству транспорта, совместно с акиматами и депутатским корпусом, поручено проработать тарифную политику такси-сервисов и авиаперевозчиков. Цель – обеспечить прозрачность, справедливость и повышение качества услуг.

"Сейчас потребитель не понимает, за что он платит. Алгоритмы формируют цену автоматически, и часто она кажется необоснованно завышенной. Мы считаем, что государство должно иметь инструменты для анализа и регулирования этих процессов", — отметили в Минторге.

Также в рамках заседания обсуждались жалобы казахстанцев на транспорт, туризм, электронную коммерцию и здравоохранение. Только за первое полугодие 2025 года Комитет получил порядка 37 тысяч обращений — и эта цифра продолжает расти.

Ожидается, что до конца года будет подготовлен ежегодный доклад о состоянии дел в сфере защиты прав потребителей, который направят в Правительство. В него войдут предложения по системным реформам, включая регулирование деятельности агрегаторов такси.