Сдайте старый автомобиль и получите скидку на новый: какие условия действуют в Казахстане?

В Казахстане граждане, сдавшие на утилизацию вышедший из эксплуатации автомобиль или самоходную сельскохозяйственную технику, смогут получить сертификат на скидку при покупке нового транспортного средства. Утвержден порядок выдачи, передачи другим лицам и использования таких сертификатов. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, как будет работать этот механизм.

6 октября 2026 года министр экологии и природных ресурсов Казахстана подписал соответствующий приказ. Документ определяет порядок выдачи подтверждения о сдаче на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники. Кроме того, он предусматривает возможность получения скидки на покупку транспортных средств казахстанского производства.

Новые правила регулируют выдачу сертификатов на скидку, их передачу другим лицам, переоформление и использование при покупке техники. Сертификаты могут получить как физические, так и юридические лица.

Общее количество сертификатов и объем выделяемых на них средств на каждый календарный год устанавливаются в соответствии с инвестиционной политикой оператора с учетом правил стимулирования.

Если установленный на год лимит сертификатов или объем финансирования будет исчерпан, оператор временно приостановит прием старых автомобилей и сельскохозяйственной техники до утверждения новых лимитов.

Как определяется размер скидки?

Конкретный размер скидки на приобретение автомобиля или самоходной сельскохозяйственной техники казахстанского производства рассчитывается в соответствии с правилами стимулирования. Сумма указывается непосредственно в сертификате.

Размер скидки в зависимости от категории автомобиля и вида сельскохозяйственной техники ежегодно определяет уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности.

Владелец сертификата может использовать его для получения скидки на новую машину или сельскохозяйственную технику любой категории, независимо от того, какое транспортное средство он сдал на утилизацию.

То есть гражданин, сдавший старый легковой автомобиль, сможет воспользоваться сертификатом при покупке транспортного средства другой категории.

За каждое сданное на утилизацию транспортное средство или единицу сельскохозяйственной техники выдается только один сертификат.

Оператор автоматически присваивает документу уникальный номер. Кроме того, сертификат содержит QR-код, позволяющий получить информацию о самом документе и его владельце.

Сколько действует сертификат?

Сертификат на скидку действителен в течение одного года со дня выдачи. Передавать его другому лицу разрешается не более трех раз. При этом передача сертификата новому владельцу не продлевает срок его действия.

Чтобы передать или переоформить сертификат, его владелец должен подать заявку через автоматизированную информационную систему оператора.

После этого начинается сбор ценовых предложений от потенциальных покупателей сертификата. Данный этап длится три рабочих дня с момента подачи заявки.

Предложения могут направлять граждане Казахстана и юридические лица, зарегистрированные на территории страны.

По истечении установленного срока владелец сертификата должен в течение одного рабочего дня принять решение о том, кому его передать.

Если решение не будет принято вовремя, заявка считается отозванной, а все поступившие ценовые предложения аннулируются.

При передаче сертификата прежний и новый владельцы подписывают соответствующее соглашение в информационной системе оператора с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также необходимо предоставить установленные документы.

Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность.

Юридическим лицам необходимо предоставить сведения о государственной регистрации или перерегистрации, документы, подтверждающие полномочия представителя, а также копию документа, удостоверяющего его личность.

Можно ли объединить несколько сертификатов?

Да. При покупке одного транспортного средства разрешается объединить не более двух сертификатов на скидку.

Для приобретения одной единицы самоходной сельскохозяйственной техники можно использовать до четырех сертификатов.

Перечень производителей, предоставляющих скидки, формирует оператор. Информация публикуется на официальном сайте www.recycle.kz.

Для использования сертификата гражданин обращается к производителю при покупке автомобиля или сельскохозяйственной техники.

Затем дилер вносит сведения о продаваемой технике в информационную систему оператора и оформляет заявку на применение сертификата.

Заявку подписывают дилер и владелец сертификата с использованием ЭЦП.

После оформления заявки сертификат блокируется. По завершении процедуры его использования действие сертификата прекращается.

Финансирование скидки, предоставленной производителем, осуществляется в соответствии с правилами стимулирования.

Персональные данные и доступ к информационной системе

Пользователи, регистрирующиеся в автоматизированной информационной системе оператора, дают согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

Для предоставления доступа к системе дилерам, сотрудникам местных исполнительных органов и пунктов приема транспортных средств соответствующие организации должны направить оператору доверенность и копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного сотрудника. Документы передаются через систему электронного документооборота.

Если персональные данные указанных сотрудников изменяются, организации обязаны направить оператору подтверждающие документы.

В случае увольнения сотрудника организация должна незамедлительно уведомить об этом оператора.

Такие требования введены для предотвращения несанкционированного доступа к информационной системе.

Оператор фиксирует все операции с сертификатами в электронном журнале.

В нем отражаются сведения о выдаче, передаче другим лицам, переоформлении, использовании, блокировке и аннулировании сертификатов. Также указываются дата и время операции и данные пользователя, который ее выполнил.

Куда и когда можно обратиться?

По вопросам выдачи и использования сертификатов, а также приема вышедших из эксплуатации автомобилей и сельскохозяйственной техники можно обратиться к оператору в рабочие дни — с понедельника по пятницу.

График работы:

С 08:00 до 13:00;

С 14:30 до 17:30.

Переоформление сертификатов осуществляется по такому же графику. В выходные и праздничные дни обслуживание не проводится.

Если гражданин не согласен с действиями, бездействием или решениями оператора, он имеет право обжаловать их в соответствии с главой 13 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Приказ вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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