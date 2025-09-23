  • 24 Сентября, 01:58

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит на Общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает BAQ.KZ

Прямая трансляция выступления Главы государства начнется ориентировочно в 21:30 по времени Астаны на телеканалах 24kz, Jibek Joly, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

