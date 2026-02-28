Сегодня в Астане состоится диалог о новой Конституции

Спикеры ответят на вопросы граждан.

Сегодня в 11:00 в Астане состоится межпартийный диалог «Новая Конституция – новые возможности», передает BAQ.KZ.

Дискуссия в студийном формате будет транслироваться в прямом эфире на платформах YouTube, Facebook, Instagram и TikTok телеканала «Qazaqstan», а также на YouTube-канале «Хабар».

В дебатах примут участие 14 спикеров от 7 партий, которые озвучат свои позиции по проекту и ответят на вопросы граждан.

