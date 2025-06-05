Кызылординский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил без изменений приговор, вынесенный по резонансному делу о сексуальной эксплуатации и истязании несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.

Все обвиняемые признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от 4 лет 8 месяцев до 7 лет 6 месяцев.

По информации суда, несовершеннолетние осуждены по статьям о вовлечении в занятие проституцией, вымогательстве и истязании заведомо несовершеннолетнего. Каждому из них назначено наказание — 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Еще один фигурант дела получил 4 года 8 месяцев лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Другие признаны виновными в соучастии и также осуждены на аналогичный срок.

Трое подсудимых получили максимальные сроки в рамках этого дела: 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Дело рассматривалось в закрытом режиме в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. Апелляции защиты, в которых содержались просьбы о смягчении наказания и частичном оправдании, отклонены. Как отмечает судебная коллегия, вина всех осужденных полностью подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей и результатами судебных экспертиз.

Также суд признал справедливым назначенное наказание, подчеркнув, что оно соответствует тяжести совершённых преступлений, роли каждого подсудимого, а также смягчающим и отягчающим обстоятельствам.

Резонансное дело вызвало общественный резонанс и стало поводом для дискуссий о безопасности несовершеннолетних и необходимости усиления профилактики подростковой преступности.

Напомним, жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.

В МВД комментировали расследование.