Пьяная поездка обернулась тюрьмой

Житель Акмолинской области, которому запретили садиться за руль до 2031 года, вновь попался на пьяной езде. На этот раз суд отправил мужчину в колонию и пожизненно лишил права управлять транспортными средствами.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, нарушение произошло в районе Биржан сал.

Несмотря на действующий запрет, мужчина снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В суде прокуратура поддержала государственное обвинение. Вину подсудимого признали доказанной.

Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Казахстана.

В прокуратуре напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения после лишения водительских прав влечет уголовную ответственность, вплоть до реального лишения свободы.