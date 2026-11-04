Пьяная поездка обернулась тюрьмой
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Житель Акмолинской области, которому запретили садиться за руль до 2031 года, вновь попался на пьяной езде. На этот раз суд отправил мужчину в колонию и пожизненно лишил права управлять транспортными средствами.
Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, нарушение произошло в районе Биржан сал.
Несмотря на действующий запрет, мужчина снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
В суде прокуратура поддержала государственное обвинение. Вину подсудимого признали доказанной.
Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Казахстана.
В прокуратуре напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения после лишения водительских прав влечет уголовную ответственность, вплоть до реального лишения свободы.
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