Пьяная поездка обернулась тюрьмой

4 Ноября 2026, 10:59
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baq.kz 4 Ноября 2026, 10:59
4 Ноября 2026, 10:59
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Фото: baq.kz

Житель Акмолинской области, которому запретили садиться за руль до 2031 года, вновь попался на пьяной езде. На этот раз суд отправил мужчину в колонию и пожизненно лишил права управлять транспортными средствами.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, нарушение произошло в районе Биржан сал.

Несмотря на действующий запрет, мужчина снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В суде прокуратура поддержала государственное обвинение. Вину подсудимого признали доказанной.

Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Казахстана.

В прокуратуре напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения после лишения водительских прав влечет уголовную ответственность, вплоть до реального лишения свободы.

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