В Сандыктауском районе Акмолинской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы одного из сёл, которая обманным путём оформила кредиты на местных пенсионеров и соседей на сумму более 7 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Как установило следствие, подсудимая, находясь в доверительных отношениях с пенсионерами, предлагала им помощь в оформлении социальных выплат и других услуг. Получив доступ к их документам, персональным данным и мобильным телефонам, она без ведома потерпевших оформляла банковские кредиты и использовала денежные средства в личных целях, причинив материальный ущерб.

По решению суда женщина признана виновной по статье "Мошенничество" и приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Органы прокуратуры подчеркивают необходимость осторожного обращения с персональными данными и усиление профилактической работы с населением, чтобы предупредить подобные мошеннические действия.