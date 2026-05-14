Сельхозярмарка пройдет в Астане в эти выходные
Жителям предложат продукцию фермеров со всего Казахстана по доступным ценам.
Сегодня 2026, 15:32
В Астане 16 и 17 мая пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.
В столице в предстоящие выходные состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает официальный сайт акимата.
На торговой площадке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, свежую выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другую продукцию по выгодным ценам.
Ярмарка пройдет 16 и 17 мая с 10:00 до 19:00 в торговом центре Keryen Joly.
Для удобства посетителей к месту проведения курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.
