Сельхозярмарка пройдет в Астане в эти выходные

В столице в предстоящие выходные состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает официальный сайт акимата.

На торговой площадке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, свежую выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другую продукцию по выгодным ценам.

Ярмарка пройдет 16 и 17 мая с 10:00 до 19:00 в торговом центре Keryen Joly.

Для удобства посетителей к месту проведения курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.