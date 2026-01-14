Село Байет в Павлодарской области осталось без воды из-за недобросовестного подрядчика, передает BAQ.KZ.

Судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрена апелляционная жалоба ИП "Т" по делу о признании его недобросовестным участником государственных закупок.

Установлено, что в январе 2025 года между государственным учреждением и подрядчиком был заключён договор на обслуживание и очистку водопровода в селе Байет на сумму 3,6 млн тенге сроком на один год. Сторонами подписаны акты выполненных работ на сумму 1,8 млн тенге.

Суд первой инстанции установил, что подрядчик не выполнил часть предусмотренных договором работ, включая замену комплектующих и другие работы по обслуживанию водопровода. Письменный ответ подрядчика свидетельствовал об отказе от исполнения обязательств по договору.

"Обслуживание водопровода является социально значимым, поскольку объект обеспечивает население питьевой водой и влияет на санитарно-эпидемиологическую безопасность", — отметили в суде.

Доводы ответчика о незаконности требований заказчика суд признал несостоятельными. Судебная коллегия поддержала решение первой инстанции, не выявив нарушений норм материального и процессуального права. Постановление суда вступило в законную силу, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.