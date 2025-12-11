В селе Шакен Казалинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное подключению к водопроводу. В нем приняли участие председатель областного маслихата Мурат Тлеумбетов, заместитель акима области, специальный представитель Президента РК при комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай, представители интеллигенции и жители села, передает BAQ.KZ.

Председатель областного маслихата рассказал о ходе выполнения поручения Главы государства по обеспечению сельских населенных пунктов региона 100% питьевой водой.

"Как известно, наш Президент определил обеспечение населения чистой питьевой водой как особо важную задачу. Благодаря конкретным мерам, принятым в этом направлении, сегодня чистая питьевая вода доставлена большинству горожан и сельских жителей. Строительство и модернизация систем водоснабжения – это поручение Главы государства, одно из приоритетных направлений работы Правительства. Поручение о полном обеспечении всех городов и сел питьевой водой качественно выполняется в нашем регионе. Развитие и светлое будущее нашего села напрямую связаны с единством и согласием жителей. Подключение питьевой воды, несомненно, окажет положительное влияние на быт каждой семьи, на качество жизни. Я выражаю безграничную благодарность всем нашим землякам, которые трудятся ради светлого будущего нашего региона, и желаю каждому дому благополучия, изобилия и достатка", – сказал Мурат Жолкелдиевич.

На церемонии представители старшего поколения и сотрудники подрядной организации, проводившей работы по водоснабжению, были награждены Благодарственными письмами акима области. Председатель сельского совета старейшин Шакена Азилхан Умбетов выступил с речью и выразил свои добрые пожелания.

С 2022 года в регионе реализовано 60 проектов на сумму 14 миллиардов тенге, которые обеспечили жителей качественной питьевой водой, открыли новые экономические возможности и значительно улучшили качество жизни. По итогам прошлого года уровень обеспеченности населения области централизованным водоснабжением достиг 98,6%. В этом году этот показатель составит 100%.