Сельские дети остались без лагерей: сенатор требует немедленно решить проблему
Депутат указала на провал организации летнего отдыха.
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Сенатор Айнур Аргынбекова посетила Абайский и Бескарагайский районы области Абай. Основное внимание было уделено состоянию сельской медицины и обеспечению условий для летнего отдыха детей, передает BAQ.KZ.
В Абайском районе парламентарий ознакомилась с работой новых фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Орда, Медеу и Саржал. Медпункты появились благодаря Национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" и уже введены в эксплуатацию. Однако, как отметила сенатор, остаются нерешенными вопросы по благоустройству территории, доступу к септикам, оснащению внутренних помещений.
"Сельская медицина - это не только здание и оборудование, но прежде всего – доступность и качество помощи для людей. ФАПы, которые мы посетили, соответствуют основным стандартам, но требуют доведения до конца всех сопутствующих работ - от благоустройства до обеспечения санитарных условий. Важно, чтобы каждый житель, даже в отдаленном селе, чувствовал внимание государства к своему здоровью", - отметила сенатор.
Также депутат посетила Абайскую районную больницу, где ознакомилась с работой отделений, обсудила с руководством вопросы обеспечения санитарным транспортом, дефицита медицинских кадров и необходимости капитального ремонта здания. Отдельное внимание в поездке было уделено проблеме затягивания сроков ввода в эксплуатацию детского лагеря в селе Кенгирбай би и спортивного модуля в селе Кокбай.
"Летний отдых детей - это не роскошь, а необходимость для их полноценного развития. Задержка ввода лагеря и спортивного объекта вызывает обеспокоенность, особенно в разгар сезона. Мы должны обеспечить равные условия для всех детей, независимо от того, живут они в городе или в селе. Это задача, требующая неотложного завершения со стороны всех ответственных структур", - сказала Айнур Аргынбекова.
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