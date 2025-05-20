Жанибек Абилхан, выпускник школы-гимназии имени Ш. Уалиханова в селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области, набрал максимальные 140 баллов на Едином национальном тестировании, продемонстрировав высокий уровень подготовки, передает BAQ.KZ.

Юноша выбрал профильный предмет — информатику. С начальной школы он учился в одной и той же гимназии и проявлял интерес к точным наукам. Учителя отмечают его как любознательного, дисциплинированного и настойчивого ученика.

Жанибек вырос в многодетной семье. Его успех стал результатом не только личного старания, но и поддержки со стороны педагогов и семьи. В школе подчеркивают, что юноша всегда активно участвовал в учебной и внеурочной деятельности, показывал лидерские качества и высокую мотивацию к обучению.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области уже поздравила юного выпускника, назвав его "гордостью региона" и примером для тысяч казахстанских школьников.

Отличный результат Жанибека Абилхана служит вдохновляющим примером того, как при системной подготовке и стремлении к знаниям можно достичь высот — независимо от места проживания.