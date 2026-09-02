Сельскую школу на 80 мест открыли в области Улытау

В селе Манадыр Жанааркинского района области Улытау открыли новую школу на 80 мест. На строительство направили 1,2 млрд тенге из средств, возвращенных государству после возврата незаконно приобретенных активов, сообщает BAQ.KZ.

В новом здании оборудовали 18 учебных кабинетов, кабинет робототехники и спортивный зал. На территории появились футбольная и баскетбольная площадки.

Школа приняла учеников в начале нового учебного года.

Более 20 млрд тенге вернули в социальные проекты региона

По данным акимата, в область Улытау из Специального государственного фонда направили более 20 млрд тенге. На эти деньги реализуются свыше 17 социальных и инфраструктурных проектов.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при поддержке Правительства за счет средств специального государственного фонда, созданного по инициативе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в регионах реализуются проекты по строительству социальных и инфраструктурных объектов. В область Улытау из указанного фонда выделено более 20 млрд тенге. За счет этих средств ведется строительство более 17 объектов, 12 из которых планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца текущего года, - сказал аким области Есет Байкен.

В Жанааркинском районе за счет возвращенных активов реализовали шесть проектов. Речь идет об объектах образования, здравоохранения и водоснабжения.

Прокурор области Жасулан Еламанов отметил, что возвращенные государству деньги направляются на объекты, которыми непосредственно пользуются жители.

Возврат незаконно приобретенных активов не ограничивается пополнением бюджета. Его конечная цель заключается в направлении возвращенных средств на благо граждан и развитие страны. Сегодня мы видим конкретный результат. Эти средства возвращаются людям в виде школы, которая будет служить образованию и будущему детей, сказал прокурор.

В области учатся более 41 тысячи школьников

Сейчас в области Улытау работают 86 школ. В них обучается 41 671 ребенок.

Все образовательные организации региона уже начали новый учебный год.

Новая школа в Манадыре стала одним из объектов, профинансированных через Специальный государственный фонд. На ее строительство выделили 1,2 млрд тенге.