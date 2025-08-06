Прокуратура Талгарского района продолжает системную работу по обеспечению законности в сфере землепользования. В рамках реализации принципа "Закон и порядок" осуществляется постоянный надзор за соблюдением земельного законодательства, передает BAQ.KZ.

Так, за последние три года государству возвращено более 2 000 гектаров неиспользуемых земель. В 2025 году выявлены еще свыше 4 000 гектаров таких участков. По всем случаям поданы иски в суд, два из них уже удовлетворены.

Выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости при изменении целевого назначения участков — на сумму 306 млн тенге. Из этой суммы 165 млн тенге уже возмещены в бюджет.

К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, двое из них — за дискредитацию госслужбы.

Удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, её перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков.



Учитывая приоритетность данного направления, надзор за соблюдением земельного законодательства на особом контроле.