Семь акимов из Алматинской области нарушили земельное законодательство
Прокуратура Талгарского района вернула государству более 2 тысяч гектаров неиспользуемой земли.
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Прокуратура Талгарского района продолжает системную работу по обеспечению законности в сфере землепользования. В рамках реализации принципа "Закон и порядок" осуществляется постоянный надзор за соблюдением земельного законодательства, передает BAQ.KZ.
Так, за последние три года государству возвращено более 2 000 гектаров неиспользуемых земель. В 2025 году выявлены еще свыше 4 000 гектаров таких участков. По всем случаям поданы иски в суд, два из них уже удовлетворены.
Выявлены факты неуплаты кадастровой стоимости при изменении целевого назначения участков — на сумму 306 млн тенге. Из этой суммы 165 млн тенге уже возмещены в бюджет.
К дисциплинарной ответственности привлечены семь акимов сельских округов, двое из них — за дискредитацию госслужбы.
Удовлетворены протесты прокурора на незаконное изменение целевого назначения земли, её перевод в частную собственность и предоставление дополнительных участков.
Учитывая приоритетность данного направления, надзор за соблюдением земельного законодательства на особом контроле.
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