Семь казахстанских боксёров возглавили мировой рейтинг World Boxing
Рейтинг формируется по итогам крупных международных турниров.
Сегодня, 07:21
29Фото: НОК РК
Сразу семь представителей сборной Казахстана заняли первые места в обновлённом рейтинге Международной федерации World Boxing, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Лидерами в своих весовых категориях стали: Назым Кызайбай (до 48 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Кроме того, в тройку сильнейших вошли Алуа Балкибекова, Виктория Графеева, Елдана Талипова и Нурбек Оралбай.
Рейтинг формируется по итогам крупных международных турниров — Олимпиады-2024, чемпионата мира, этапов Кубка мира и World Boxing Challenge.
