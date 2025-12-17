Министерство внутренних дел Казахстана в период с 8 по 12 декабря провело на территории страны очередной этап масштабного оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек", направленного на пресечение правонарушений в сфере легального оборота подконтрольных веществ, в том числе безрецептурной реализации наркосодержащих лекарственных препаратов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По итогам мероприятия в отношении должностных лиц медицинских учреждений, допустивших нарушения установленных правил, возбуждено семь уголовных дел. К ответственности привлечены 136 юридических лиц, в том числе 166 медицинских работников.

В результате выявленных нарушений был ограничен оборот более тысячи тонн прекурсоров, которые могли быть использованы при производстве синтетических наркотиков, почти 60 тысяч таблеток и свыше 75 тысяч ампул психоактивных препаратов.

В Карагандинской области зафиксировано несоответствие технической укреплённости железнодорожной цистерны, в которой хранилось 64 тонны серной кислоты, прибывшей с территории Российской Федерации. В Шымкенте в одном из медицинских учреждений выявлены нарушения лицензионных требований, в результате чего в оборот не допущено 50 тысяч единиц психотропных препаратов.

В Туркестанской области одно из юридических лиц осуществляло перевозку 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны. В области Жетысу изъято 200 килограммов прекурсора "эфедра", используемого при изготовлении синтетических наркотиков. В Алматинской области установлено, что медицинские работники хранили подконтрольные препараты в реанимационной палате, а не в специально оборудованном помещении.

Министерство внутренних дел обратилось к юридическим лицам, осуществляющим оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, с напоминанием о необходимости строгого соблюдения требований к их транспортировке, хранению, использованию и реализации. В ведомстве подчеркнули, что за нарушения законодательства в сфере легального оборота наркотиков предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Кроме того, МВД призвало граждан Казахстана, выезжающих за пределы страны, учитывать, что в ряде государств, в том числе в Российской Федерации, запрещены ввоз, вывоз, перевозка и хранение растения "гармала", также известного как "адраспан", которое не запрещено на территории Казахстана. Ведомство призвало быть предельно внимательными при пересечении государственной границы и не провозить вещества и предметы, оборот которых ограничен законодательством, в том числе зарубежных стран.

Органы внутренних дел намерены продолжить системную работу в рамках принципа "Закон и Порядок", направленную на защиту здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности и оздоровление наркоситуации в стране.