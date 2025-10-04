Алматы давно живёт в условиях критической экологической нагрузки. Город страдает от высокого уровня загрязнения воздуха, транспортных заторов и неэффективного использования ресурсов. По данным специалистов, зимой концентрация вредных веществ здесь превышает нормы Всемирной организации здравоохранения в десятки раз. Эта ситуация напрямую отражается на здоровье горожан и качестве жизни, передаёт BAQ.KZ.

Особенно остро проблема проявилась недавно, когда на мусорном полигоне в Алматы вспыхнул масштабный пожар. Пламя не удавалось погасить семь дней, и всё это время мегаполис задыхался от густого дыма и токсичных выбросов. Случившееся, по мнению экспертов, стало наглядной иллюстрацией того, что городские системы не справляются с вызовами, а традиционные методы реагирования не обеспечивают защиту.

На форуме Digital Bridge 2025 в рамках панельной сессии "ИИ и города: повествование, пространство и общество" директор Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова заявила, что новые технологии способны коренным образом изменить подход к управлению мегаполисами. Она подчеркнула: искусственный интеллект сегодня - это не теория будущего, а практический инструмент, который может работать на благо города.

"Если ИИ - это мозг города, то его тело составляют сенсоры, камеры и датчики. Эта система позволяет собирать данные, обрабатывать их и превращать в конкретные решения. Город учится видеть происходящее в реальном времени, анализировать ситуацию и действовать. Это не только транспортные развязки или освещение - речь идёт о комплексном управлении городской жизнью", — отметила она.

Саулебекова привела пример с недавним пожаром на полигоне, отметив, что подобные катастрофы можно было бы предотвратить.

"Семь дней Алматы задыхался от дыма. Если бы у нас была сеть датчиков и предиктивная аналитика, мы могли бы обнаружить опасные изменения ещё до возгорания и остановить развитие катастрофы. Это наглядное доказательство того, что без современных технологий города остаются беззащитными", — подчеркнула эксперт.

По её словам, Almaty Air Initiative уже выстраивает систему мониторинга воздуха. В городе устанавливают датчики на социальных объектах, данные собираются в аналитические панели, а алгоритмы позволяют прогнозировать загрязнение, отслеживать направление ветра и даже фиксировать период цветения растений, вызывающих аллергию.

"Наша платформа способна заранее предупреждать о рисках для здоровья. Ещё несколько лет назад человеку нужно было сдавать анализы, чтобы узнать о своей аллергии. Сегодня обученная модель может заранее показать, когда начнётся цветение амброзии или полыни. Это практическая помощь, которая делает жизнь тысяч горожан легче", — рассказала спикер на панельной сессии.

Эксперт отметила, что мировые практики подтверждают эффективность таких подходов. Барселона внедрила умные светофоры, реагирующие на поток машин и пешеходов, Шэньчжэнь полностью перевёл транспорт на электричество, а Амстердам научился регулировать энергопотребление с учётом погоды.

"В Казахстане мы сталкиваемся с парадоксом: на улице минус сорок, в домах плюс тридцать, и люди вынуждены открывать окна. Это следствие отсутствия умного управления ресурсами. Искусственный интеллект способен устранить такие нелепые перекосы", — подчеркнула Жулдыз Саулебекова.

Подводя итог, она подчеркнула, что будущее городов напрямую зависит от внедрения технологий.