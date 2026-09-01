Семья из пяти снежных барсов попала в объектив фотоловушки в Катон-Карагае

Редкую встречу удалось зафиксировать в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке. Фотоловушка сняла самку снежного барса сразу с тремя подросшими детенышами, а также другого взрослого ирбиса.

Кадры с семьей снежных барсов были получены после того, как один из взрослых ирбисов подошел к установленной в горах фотоловушке, обнюхал ее и развернул в другую сторону. Однако поблизости находилась еще одна камера, которая продолжила наблюдение.

Молодые ирбисы заметно подросли и уже выглядят почти как подростки, однако по-прежнему держатся рядом с матерью и вместе перемещаются по высокогорной местности.

Эта семья регулярно попадает в объективы фотоловушек. Около девяти недель назад национальный парк публиковал видео с той же самкой и ее потомством. Камеру высоко в горах установил лесничий Жомарт Аманбаев для наблюдения за снежными барсами.

Впервые самку с тремя детенышами фотоловушка зафиксировала несколькими месяцами ранее. На первых кадрах малыши были значительно меньше, а на последующих записях специалисты смогли наблюдать, как они постепенно растут и начинают самостоятельно передвигаться по горам.

Новые кадры стали очередным подтверждением того, что тройня продолжает расти под присмотром матери. Для специалистов такие наблюдения особенно ценны, поскольку снежные барсы ведут скрытный образ жизни и редко попадаются человеку на глаза.