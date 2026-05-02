Семья из семи человек погибла в пожаре в России
Сегодня 2026, 12:34
118Фото: Report
В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в результате пожара в частном доме погибли семь человек, включая четверых детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщается, трагедия произошла ночью в поселке Высокий города Мегиона.
По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, жертвами пожара стала семья из семи человек.
Предварительной причиной возгорания называется нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
