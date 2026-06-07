Семья осталась без дома после взрыва в Актобе: под завалами погибла женщина

В Актобе продолжается расследование обстоятельств взрыва, в результате которого одна семья лишилась единственного жилья, а также потеряла близкого человека.

Как сообщает almaty.tv, трагедия произошла вечером 26 мая. По словам родственников, в момент происшествия хозяйка дома возвращалась домой. Женщина оказалась под обрушившимися конструкциями и погибла.

Взрыв полностью разрушил жилой дом. Кроме того, повреждения получили расположенные рядом строения. В настоящее время оставшиеся без крова члены семьи временно проживают у родственников.

Близкие погибшей предполагают, что причиной происшествия могла стать утечка газа. По их словам, незадолго до трагедии на улице работали сотрудники газовой службы, которые проводили проверку из-за возможной утечки.

Родственники также сообщили, что обращались за помощью в местные исполнительные органы, однако им разъяснили, что предусмотренные выплаты распространяются только на отдельные чрезвычайные ситуации, такие как пожары или паводки.

Тем временем правоохранительные органы проводят досудебное расследование. В департаменте полиции сообщили, что уголовное производство начато по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Для установления точных причин взрыва назначен комплекс экспертиз. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех следственных мероприятий и получения результатов исследований.