В Бурабайском районе Акмолинской области произошёл тревожный инцидент: семья из семи человек, включая шестерых детей, оказалась в ловушке на горе Кокшетау, передает BAQ.KZ. Поднявшись на вершину, расположенную на высоте 920 метров над уровнем моря, они при спуске сбились с маршрута и заблудились.

Ситуация осложнилась крутыми склонами и сильной усталостью, особенно у детей - самостоятельно вернуться вниз семья не смогла. На помощь пришли спасатели МЧС, получившие сигнал о происшествии.

Благодаря слаженным действиям сотрудников чрезвычайных служб, всех участников группы удалось успешно эвакуировать. К счастью, никто не пострадал, и медицинская помощь не понадобилась.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: даже прогулка в знакомых местах требует подготовки - особенно, если в группе есть дети. Перед подъёмом важно иметь при себе карту маршрута, воду, заряженный телефон и тёплую одежду.