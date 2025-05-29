На судебном процессе по делу об убийстве Шерзата Полата потерпевшая сторона заявила гражданский иск на общую сумму свыше 700 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда, передаёт BAQ.KZ.

Согласно озвученному иску, родители, бабушка и другие близкие погибшего требуют выплаты с нескольких подсудимых:

С Шынасыла Абзала и Равиля Сакиева в пользу отца погибшего — по 50 миллионов тенге каждому (всего 100 млн)

От тех же подсудимых для матери Шерзата Бишембиевой — 100 миллионов тенге.

Для бабушки Шерзата - 100 миллионов тенге.

С Шынгыса Бельгожаева, Дархана Аскентай, Ильяса Нуркияса, Азамата и Нурбола Токтаубаевых, а также Дидара Калиахмета — по 20 миллионов тенге от каждого в пользу отца Шерзата — Нурымова.

По 20 миллионов тенге от каждого в пользу матери погибшего Бишембиевой

Аналогично — по 20 миллионов тенге от каждого для бабушки Жумабике Кадировой.

По словам адвоката потерпевших, требования обоснованы результатами психологической экспертизы, проведённой с участием семьи погибшего. Адвокаты также заявили ходатайство о предоставлении фискальных чеков в подтверждение финансовых и моральных затрат.