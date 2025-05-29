После оглашения суммы иска и заявленных требований потерпевшей стороны, судья объявил перерыв и удалился в совещательную комнату для принятия процессуального решения.
Семья убитого Шерзата Полата требует с подсудимых сотни миллионов тенге
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
85Фото: Верховный Суд РК
На судебном процессе по делу об убийстве Шерзата Полата потерпевшая сторона заявила гражданский иск на общую сумму свыше 700 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда, передаёт BAQ.KZ.
Согласно озвученному иску, родители, бабушка и другие близкие погибшего требуют выплаты с нескольких подсудимых:
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С Шынасыла Абзала и Равиля Сакиева в пользу отца погибшего — по 50 миллионов тенге каждому (всего 100 млн)
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От тех же подсудимых для матери Шерзата Бишембиевой — 100 миллионов тенге.
- Для бабушки Шерзата - 100 миллионов тенге.
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С Шынгыса Бельгожаева, Дархана Аскентай, Ильяса Нуркияса, Азамата и Нурбола Токтаубаевых, а также Дидара Калиахмета — по 20 миллионов тенге от каждого в пользу отца Шерзата — Нурымова.
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По 20 миллионов тенге от каждого в пользу матери погибшего Бишембиевой
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Аналогично — по 20 миллионов тенге от каждого для бабушки Жумабике Кадировой.
По словам адвоката потерпевших, требования обоснованы результатами психологической экспертизы, проведённой с участием семьи погибшего. Адвокаты также заявили ходатайство о предоставлении фискальных чеков в подтверждение финансовых и моральных затрат.