Сенат Парламента РК одобрил закон о сотрудничестве с Государством Катар в сфере трудоустройства. Соглашение предусматривает правовые гарантии и социальную защиту граждан Казахстана, выезжающих на работу в Катар, включая обеспечение жильем, медицинское обслуживание и обязательный типовой трудовой договор, передаёт BAQ.KZ.

В приложении к соглашению утверждён типовой трудовой договор, который закрепляет обязательства работодателя: предоставление жилья или выплаты пособия на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно, медицинского обслуживания, ежегодного оплачиваемого отпуска, а также других социальных гарантий. При этом катарские работодатели не вправе вносить изменения в утвержденный договор.

"Катарский работодатель освобождается от обязательств по трудовому договору только в двух случаях: если работник увольняется до истечения срока действия договора либо совершает проступок, который, согласно Закону Государства Катар „О труде“, дает основание расторгнуть договор без уведомления и без выплаты компенсации", - рассказал сенатор Руслан Рустемов.

Для координации выполнения соглашения будет создан Совместный комитет с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства труда Государства Катар.

"Что касается мошенничества, все процедуры будут осуществляться через взаимодействие государственных органов и центры обучения при местных исполнительных органах. С каждым кандидатом будет заключаться трудовой договор, определяться порядок оплаты труда, транспортировки и проживания. Между Казахстаном и Катаром предусмотрен постоянный обмен информацией и совместное рассмотрение обращений в рамках проектного комитета", - пояснил вице-министр труда Аскербек Ертаев.

Принятие закона, как отмечается в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, не повлечет финансовых затрат и негативных последствий, но обеспечит правовую и социальную защиту граждан Казахстана, выезжающих на работу в Катар.