Сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и инватакси", передает BAQ.KZ.

В рамках него усиливается защита прав дольщиков, наведения порядка в сфере долевого строительства и повышения доступности социально значимых услуг.

В рамках него все договоры долевого участия теперь можно заключать как в письменной, так и в электронной форме — с обязательной регистрацией в единой информационной системе. В договор в обязательном порядке включаются номер и дата разрешения на привлечение денежных средств от дольщиков.

Запрещается выдача ипотек и приём платежей за объекты, не имеющие разрешения на строительство или гарантии от Единого оператора. Также вводится запрет на предварительные договоры и размещение рекламы объектов без соответствующих разрешений.

Все денежные расчёты между участниками долевого строительства должны осуществляться исключительно в безналичной форме.

Срок продления строительства дома сокращён с девяти до пяти месяцев. Кроме того, снижен минимальный опыт застройщиков с пяти до трёх лет, а также требования к площади ранее построенного жилья — но только при соблюдении ряда условий (например, если завершён каркас здания или предполагается участие банка либо Единого оператора).

Малоэтажное строительство, включая комплексы индивидуального жилищного строительства (ИЖС), теперь также подпадает под закон о долевом участии.

Для консультаций и проверки застройщиков создаётся Центр поддержки дольщиков.

Также создаётся единая система учёта дорожных материалов. Подрядчики обязаны регулярно повышать квалификацию своих сотрудников.

Вводится цифровой сервис по перевозке людей с инвалидностью (инватакси), доступный через портал социальных услуг. В случае отсутствия поставщиков такая услуга будет предоставляться через механизм госзакупок. Помимо этого вводится система оценки качества этой услуги на местах.