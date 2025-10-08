Сенат США утвердил кандидатуру Джули Стаффт на пост посла Соединённых Штатов в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По итогам голосования за назначение проголосовали 50 сенаторов, против — 45.

Джули Стаффт имеет многолетний дипломатический опыт. Ранее она работала в посольствах США в Молдове, Джибути, России, Эфиопии и Польше, а также занимала должность управляющего директора по визовым услугам и руководящую позицию в Совете национальной безопасности США.

Ещё в июле этого года Стаффт заявила, что намерена укреплять сотрудничество между Казахстаном и США, а также содействовать привлечению американских инвестиций в энергетический сектор Казахстана. Она подчеркнула, что будет тесно взаимодействовать с президентом и госсекретарём США Марко Рубио в продвижении общих интересов.