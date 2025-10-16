Сенат США в очередной раз не смог принять законопроект о финансировании правительства, что привело к дальнейшему продлению шатдауна — приостановки работы федеральных учреждений. Об этом сообщило издание C-Span, транслировавшее итоги голосования, передаёт BAQ.KZ.

Республиканская инициатива не набрала необходимых 60 голосов, что сделало невозможным утверждение временного бюджета.

Работа правительства США была приостановлена 1 октября, когда сенаторы не смогли согласовать новый проект бюджета. Причиной стали разногласия между Демократической и Республиканской партиями по вопросу финансирования системы здравоохранения.

Таким образом, текущий шатдаун стал 22-м в истории США и четвёртым — за время президентства Дональда Трампа.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, главным предметом спора между партиями остаются расширенные субсидии на страховые премии, введённые ещё при администрации Барака Обамы. Именно этот пункт стал основным препятствием для утверждения бюджета и завершения шатдауна.