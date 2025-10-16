Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства
Это говорит о продлении шатдауна в стране.
Сенат США в очередной раз не смог принять законопроект о финансировании правительства, что привело к дальнейшему продлению шатдауна — приостановки работы федеральных учреждений. Об этом сообщило издание C-Span, транслировавшее итоги голосования, передаёт BAQ.KZ.
Республиканская инициатива не набрала необходимых 60 голосов, что сделало невозможным утверждение временного бюджета.
Работа правительства США была приостановлена 1 октября, когда сенаторы не смогли согласовать новый проект бюджета. Причиной стали разногласия между Демократической и Республиканской партиями по вопросу финансирования системы здравоохранения.
Таким образом, текущий шатдаун стал 22-м в истории США и четвёртым — за время президентства Дональда Трампа.
По словам политолога-американиста Малека Дудакова, главным предметом спора между партиями остаются расширенные субсидии на страховые премии, введённые ещё при администрации Барака Обамы. Именно этот пункт стал основным препятствием для утверждения бюджета и завершения шатдауна.
