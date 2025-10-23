Сенат вернул закон об ИИ на доработку в Мажилис
Сенат выявил пробелы в законопроекте.
Сенат Парламента РК рассмотрел закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующий пакет поправок по вопросам цифровизации. По итогам обсуждения Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству под председательством Суиндика Алдашева рекомендовал вернуть документы в Мажилис для доработки отдельных статей, передаёт BAQ.KZ.
Закон "Об искусственном интеллекте" направлен на создание правовой системы регулирования ИИ, обеспечение его безопасного применения и стимулирование инноваций. Документ определяет ключевые понятия, принципы и механизмы регулирования, классификацию систем по степени риска и автономности, а также вводит требования к их безопасной эксплуатации.
Среди ключевых положений — обязательная маркировка результатов деятельности ИИ в машиночитаемой форме для предотвращения распространения недостоверной информации, создание национальной платформы искусственного интеллекта, а также введение обязательного страхования ответственности за вред, причинённый системами ИИ.
"Закон предусматривает приоритет человека, справедливость, прозрачность, защиту данных и безопасность. Отдельные положения требуют уточнения и согласования с действующим законодательством", - отметил председатель комитета Суиндик Алдашев.
Одновременно Сенат рассмотрел закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации", направленный на адаптацию правовой системы к условиям цифровой эпохи и повышение уровня защиты персональных данных и информационной безопасности.
Документ предусматривает введение лицензирования деятельности, связанной с применением специальных технических средств, ограничение нецелевого сбора персональных данных, обязанность СМИ указывать использование ИИ при создании материалов, а также использование кассовых аппаратов с функцией считывания идентификаторов товаров.
Комитет отметил, что для обеспечения согласованности норм и правоприменительной практики необходимо доработать ряд статей, после чего законопроекты вновь будут внесены на рассмотрение Сената.
"Поправки направлены на развитие технологий ИИ, но при этом должны обеспечить надёжную защиту граждан и прозрачность цифровых процессов", - подчеркнул Алдашев.
